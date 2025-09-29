Genoa-Lazio, arriva un importante traguardo per Danilo Cataldi: ecco d cosa si tratta

Stasera le aquile ha una nuova possibilità di scendere in campo con la mentalità e l'energia giusta e tentare di portarsi a casa la seconda vittoria, infatti, alle ore 20:45 l'arbitro Giovanni Ayroldi darà il fischio d'inizio dell'incontro Genoa-Lazio, tuttavia, per la 5a giornata di Campionato il mister ha dovuto fare i conti con un'emergenza a centrocampo, dato che l'unico superstite è Danilo Cataldi, che stasera festeggerà un record personale.

Genoa-Lazio: il record di Danilo Cataldi

Stasera Danilo Cataldi avrà un grande compito e responsabilità allo stadio Luigi Ferraris, la tifoseria biancoceleste e il Comandante Maurizio Sarri si affideranno completamente a lui a centrocampo nell'incontro con il Genoa, in programma alle ore 20:45, infatti, con Vecino ancora out, Rovella e Dele-Bashiru infortunati e la coppia Guendouzi-Belahyane squalificata, l'ex Fiorentina e Toma Basic, reintegrato in lista al posto del numero 7, sono le uniche speranze per la squadra. La serata del mediano non si limiterà all'incontro, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore e grande tifoso laziale raggiungerà le 250 presenze in maglia biancoceleste.

Danilo Cataldi: la sua storia nelle aquile

Cresciuto nelle giovanili della Lazio e mandato in prestito al Crotone, Danilo Cataldi ha debuttato con le aquile nella stagione 2014/2015, tuttavia, dal 2017 al 2018 ha vestito sia la malia del Genoa che del Benevento per poi tornare nel club biancoceleste. Nel 2024/2025 il mediano è sceso in campo con la Fiorentina ma in estate è rientrato nella famiglia laziale, luogo che gli appartiene e che sente come casa. Il suo debutto in Serie A, invece, risale alla partita contro il Napoli del 18 maggio 2015, subentrando a Marco Parolo. Fino ad ora con la Lazio ha conquistato una Supercoppa italiana, una Coppa Italia ed è stata la più giovane aquila ad aver indossato la fascia da Capitano, precisamente a marzo 2015 dopo l'uscita di Stefano Mauri. Nonostante i numerosi trasferimenti, Danilo Cataldi è sempre stato un elemento importante per la Lazio, soprattutto per la grande fede e l'amore che prova nei confronti di questa maglia, ed ora ha una nuova possibilità di dimostrare il suo talento e superare il suo record di 7 gol.