Lazio, troppa sfortuna per le aquile: Lotito farà benedire la rosa biancoceleste

Ormai è certo, oltre alla scarsa concentrazione in campo c'è la sfortuna a rendere la vita difficile alle aquile, come accaduto anche al derby in occasione del palo preso da Danilo Cataldi. Per contrastare la cattiva sorte il gestore Claudio Lotito ha deciso di ricorrere ad una soluzione che spera possa aiutare la Lazio a risollevarsi ed a tornare a trionfare in campo.

Lotito e la benedizione per le aquile

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, data la sfortuna che sembra perseguitare la rosa biancoceleste, Claudio Lotito ha deciso di affidarsi a poteri più grandi, infatti, il gestore avrebbe intenzione di far benedire la Lazio ed affidarsi a Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus. Non sarebbe la prima volta che Lotito si affida al potere divino in situazione d'emergenza, infatti, già nel 2019 lo stesso prete aveva benedetto con l'acqua santa la squadra e purificato l'ambiente, ma non solo, ciò era accaduto anche nell'autunno del 2013, quando alla guida delle aquile c'era il mister Pektovic, ed anche nella stagione 2009-2010.

