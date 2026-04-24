Lazio in ansia per Gila: infortunio preoccupa dopo la Coppa Italia

Infortunio Gila: apprensione in casa Lazio dopo la Coppa Italia

ROMA - C’è preoccupazione, inevitabile vista la situazione. In casa Lazio tornano sotto osservazione le condizioni di Gila, costretto a uscire per un infortunio durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’episodio decisivo si è verificato al 73’, in uno dei frangenti più caldi della gara: intervento in anticipo su Krstovic, poi il contatto, violento, con il difensore spagnolo che ha avvertito un movimento innaturale della caviglia sinistra. Subito assistito dallo staff sanitario, Gila ha tentato di restare in campo, come spesso accade. È rientrato per pochi minuti, ma la sensazione è apparsa evidente fin da subito: qualcosa non funzionava.

Condizioni Gila: esami in arrivo e gestione prudente della Lazio

Poco dopo è arrivata la richiesta di sostituzione, inevitabile per evitare complicazioni. Il calciatore ha lasciato il terreno di gioco zoppicando in modo evidente e al termine della partita Sarri non si è esposto: «Ha preso un colpo sul tendine, non so come stia». Servono ora valutazioni più approfondite dal punto di vista medico: tra oggi e domani, come riportato da Il Corriere dello Sport, Gila sarà sottoposto a esami specifici per stabilire l’entità dell’infortunio. La Lazio vuole evitare qualsiasi rischio e gestire con attenzione la situazione: troppo importante avere a disposizione il centrale spagnolo in questo finale di stagione.