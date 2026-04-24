Lazio, doppia finale e ricavi garantiti: almeno 10 milioni in arrivo
Tra Coppa Italia e Supercoppa, i biancocelesti possono contare su introiti importanti
La Lazio può già contare su due finali certe e su un ritorno economico rilevante. Con l’approdo all’atto conclusivo della Coppa Italia, indipendentemente dal risultato finale, i biancocelesti hanno la quasi matematica sicurezza (in attesa solo della conferma dello scudetto dell’Inter) di disputare anche la finale di Supercoppa contro i nerazzurri, prevista in gara unica, con ogni probabilità a Milano.
Questo scenario garantisce alla società un incasso minimo vicino ai 10 milioni di euro. La partecipazione alla finale di Coppa Italia assicura un premio da 4 milioni, mentre la squadra vincitrice arriva a percepirne 7. A queste cifre si aggiunge l’incasso dello stadio, da dividere tra i club (con una quota destinata alla Lega).
Coppa Italia e premi: quanto guadagna la Lazio
Nel dettaglio, la finale Coppa Italia rappresenta una fonte economica significativa: oltre ai premi ufficiali, vanno considerati i ricavi da botteghino e diritti collegati. Anche senza il successo finale, la cifra incassata resta consistente e contribuisce al bilancio stagionale del club.
Supercoppa: diritti TV e possibili scenari
Per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, il sistema di guadagni prevede una divisione degli incassi e dei diritti televisivi. Qualora la gara venisse organizzata all’estero — ipotesi al momento poco concreta — i ricavi complessivi potrebbero crescere ulteriormente, aumentando il valore economico dell’evento per entrambe le squadre.