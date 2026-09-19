Zaccagni nel post: "Il gol mi serviva. Mi ha sorpreso la nostra positività. Classifica?..."

Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Venezia-Lazio

Michelle De Angelis /
zaccagni
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Venezia-Lazio.

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Zaccagni a Sky Sport 

Il gol? Mi serviva, lo sentivo nell’aria. Sono contento per questa vittoria, c’è da fare i complimenti al Venezia, ci ha messo in difficoltà. Siamo rimasti uniti, siamo rimasti compatti. Buonissimo risultato. Classifica? È presto per parlare, adesso c’è questa sosta, riposiamo un attimo e poi ripartiamo più forti di prima. Cosa mi ha sorpreso di questo avvio? La positività che abbiamo dentro, la felicità che abbiamo di allenarci, far fatica, nonostante ci sia una situazione difficile da sopportare.

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