Gattuso: "Ci ha tenuto in partita il nostro portiere..."

Si conclude in vittoria per la Lazio il match a Venezia

Vittoria per la Lazio, si conclude la partita con un risultato di 0-2 sulle note de “I Giardini di Marzo” dal settore ospiti biancoceleste. A lasciare la firma sono Mattia Zaccagni, su rigore, e Noslin di testa che butta la palla in rete al 60'. A incorniciare di bianco e celeste lo stadio Pier Luigi Penzo sono i tifosi laziali che hanno mandato sold out il settore ospiti di Venezia: appena 500 biglietti messi a disposizione.

Dopo la partita, Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

L'intervista

Cosa significa essere lì in cima alla classifica?

Non significa nulla, -27 alla tranquillità. Oggi ci è andata bene, il primo tempo se stavamo sotto di due gol il Venezia non rubava nulla. Dobbiamo migliorare, contro due attaccanti ci abbassavamo. Ci ha tenuto in partita il nostro portiere. Abbiamo cominciato a lavorare in maniera corretta, dopo il due a zero abbiamo fatto di tutto per farli pareggiare... siamo primi in classifica ma non conta nulla. Conta lavorare.

Il calcio è cambiato, c'è gente che si improvvisa giornalista... l'importante è non leggere nulla, avere la fortuna di avere ragazzi che hanno voglia e lavorano come si deve. Tutto quello che si dice in giro è incontrollabile, bisogna lavorare e rilassarsi. Non è una polemica, è rivolto a chi si improvvisa. Voi siete bravi perché studiate e ne sapete, dopo è normale che quando comincia a parlare uno che fa un altro mestiere nella vita e c'è qualcuno che ci casca diventa tutto più difficile.

“Dobbiamo migliorare la lettura della partita…”

Ci vuole coraggio, accettiamo l'1 contro 1 tantissime volte, dobbiamo migliorare la lettura della partita. Non possiamo permetterci di uscire dalle partite e rientrare. Lascio molto liberi i ragazzi, già fanno fatica a sopportarmi due ore emmezza, sono stati bravi e dobbiamo continuare su questo aspetto.

Sulla non convocazione di Zaccagni in Nazionale