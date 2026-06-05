La lettera di Guido Paglia: "Dietro al sondaggio di JP Morgan c'era Rocco Commisso, costretto poi a dirottare sulla Fiorentina"

L'"Agorà Lazio" prosegue ininterrottamente sulle colonne de Il Tempo, che ha dato vita a un'iniziativa che coinvolge ogni giorno le personalità più importanti del mondo biancoceleste, pronte a dare voce alle proprie riflessioni in un momento particolarmente delicato per la Lazio. Nell'edizione odierna è stata pubblicata anche una lunga lettera del giornalista Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne della club laziale durante l'era Cragnotti.

Caro Direttore, intanto grazie. Grazie di aver ospitato il coinvolgente sfogo di Luigi Bisignani sulla drammatica situazione della Lazio. E grazie di aver così dato la stura a tutta una serie di grida di dolore di altri fratelli biancocelesti, che attraverso le tue colonne stanno trovando finalmente uno spazio per raccontare quello che da troppo tempo ribolle dentro la nostra comunità. Grazie di cuore, davvero. Detto questo, consenti anche a me di intervenire nella polemica sul possibile futuro della società e soprattutto della squadra. Perché sono seriamente preoccupato e chi mi conosce sa benissimo che invece sono sempre stato un ottimista. Per me, anche nei momenti peggiori, il bicchiere è sempre stato mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Sono uno di quelli che riesce a trovare uno spiraglio anche dove gli altri vedono soltanto muri. Eppure questa volta no, questa volta comincio ad avere paura. Magari non del domani, ma del dopodomani. Perché l’ostinazione del presidente Claudio Lotito nel non voler dare il giusto peso alla rottura con la tifoseria rischia di provocare danni devastanti, difficilmente recuperabili. Una frattura che, se non sanata in fretta, finirà per pesare sulle generazioni a venire, prima ancora che sui bilanci. Ma c’è un altro fattore che mi ha spinto a chiederti di ospitare anche il mio sfogo: la mezza bugia con la quale Lotito ha provato a smentire Bisignani sulla proposta ricevuta da JP Morgan per la vendita della Lazio. Perché è vero che non ci fu mai un’offerta ufficiale, ma è altrettanto vero che quel sondaggio era reale e concreto. Estremamente concreto. E fu fatto per nome e per conto di Rocco Commisso, quel fantastico imprenditore italoamericano che poi, a dimostrazione della sincerità del suo interesse per il calcio italiano, fu costretto a dirottare la sua attenzione verso la Fiorentina, dopo essersi visto chiudere la porta in faccia. Ecco, Lotito provi a smentire anche questo. Provi a negare di non aver mai saputo chi ci fosse dietro al sondaggio di JP Morgan. Commisso non lo potrà aiutare a smentire, visto che purtroppo non c’è più. Ma i dirigenti della banca d’affari che si occuparono della vicenda sono vivi e vegeti, e basterebbe rivolgersi a loro per ricostruire ogni passaggio. Punto e a capo.