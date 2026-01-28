Coppa Italia, Roma-Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

Sarà un mercoledì decisivo per la Lazio Women di mister Grassadonia, impegnata questo pomeriggio nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Dopo la sfida d’andata, che ha visto Lazio e Roma conquistare un semplice pareggio, ora il match al Tre Fontane è più aperto che mai e la sfida delle ore 18:00 determinerà quale squadra potrà approdare in semifinale.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Roma e Lazio, valevole per il ritorno dei quarti di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.