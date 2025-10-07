Rovella non si opera: ecco quanto starà fuori

Stessa zona, su per giù, che sta tormentando Rovella. Il centrocampista venerdì scorso si era preso 48 ore per decidere se operarsi o meno dopo l’ultimo consulto svolto nella Capitale in seguito a un altro eseguito all’estero. L’infiammazione al pube c’è e lo ha fatto vacillare dopo un paio di settimane di terapie. Ma proprio quando a Formello erano tutti sicuri che fosse pronto a dare l’ok per l’intervento, alla fine è tornato sui propri passi scegliendo di proseguire per un altro mese con le terapie conservative, dopo le quali si tireranno di nuovo le somme nella speranza che tutto il tempo passato non sarà stato vano.

Quando rientra Rovella?

Il club ha cercato di convincere il calciatore sino all’ultimo momento, ma alla fine ha potuto solamente assecondare il suo volere. Fermatosi nella stracittadina, al momento Rovella è sicuro di restare ai box sino alla fine della prossima sosta Nazionali, salvo imprevisti. Difficile per adesso fissare un obiettivo per il rientro del perno del 4-3-3 di Sarri, che senza di lui rispolvererà Cataldi come nell’annata del 2° posto appena tornerà al sistema tanto caro.

E gli altri infortunati?

Chissà se almeno Vecino si rivedrà in gruppo questa settimana. Mercoledì, giorno di ripresa, verrà fatto un nuovo punto della situazione con l’ex Inter, che se non dovesse sentirsi pronto nemmeno per la sfida con l’Atalanta (dopo oltre due mesi dall’infortunio al flessore) rischierebbe il posto in lista con Dele-Bashiru, in fase di recupero anche lui col flessore. Oltre domani, la squadra priva dei nazionali si allenerà anche giovedì nel pomeriggio. Venerdì invece doppia seduta. Ultima seduta sabato mattina, poi due giorni di riposo.

Il Messaggero