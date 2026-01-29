Formalizzata la cessione di Kamenovic: la nota della società
Ufficializzata l'operazione in uscita di Dimitrije Kamenovic: la Lazio lo ha reso noto attraverso un comunicato
La società biancoceleste ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Dimitrije Kamenovic alla Lokomotiva Zagabria. Il difensore serbo, prelevato nel 2021 dal Cukaricki, non ha mai avuto fortuna alla Lazio, dove negli ultimi anni era completamente fuori dal progetto tecnico, pur essendo ancora sotto contratto fino a giugno 2026.
La società ha finalmente deciso di cederlo, permettendogli di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, con la speranza che possa avere maggiore spazio e continuità.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Dimitrije Kamenovic alla Nogometni klub Lokomotiva Zagreb.
Tutto il club augura a Dimitrije il meglio per il suo futuro.