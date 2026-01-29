Formalizzata la cessione di Kamenovic: la nota della società

La società biancoceleste ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Dimitrije Kamenovic alla Lokomotiva Zagabria. Il difensore serbo, prelevato nel 2021 dal Cukaricki, non ha mai avuto fortuna alla Lazio, dove negli ultimi anni era completamente fuori dal progetto tecnico, pur essendo ancora sotto contratto fino a giugno 2026.

La società ha finalmente deciso di cederlo, permettendogli di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, con la speranza che possa avere maggiore spazio e continuità.

Il comunicato della Lazio