Lazio, Romagnoli è in congedo parentale: rientrerà in tempo per la Juventus?

Dopo i tre punti d'oro conquistati contro il Genoa in un'Olimpico vuoto, la rosa biancoceleste si prepara per un nuovo incontro, tuttavia, stavolta la sfida sarà un Big match, infatti, domenica 8 febbraio alle ore 20:45 le aquile scenderanno in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus di Spalletti. Il Comandante dovrà valutare molto bene le pedine da schierare, sia in attacco dove l'assenza di Zaccagni complica la situazione, sia in difesa che potrebbe essere nuovamente sprovvista di Romagnoli.

Lazio, Romagnoli in congedo di paternità: ecco quando rientra

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo essere diventato padre lunedì scorso, al difensore centrale è stato concesso un congedo parentale che dovrebbe essere valido fino a venerdì, tuttavia, l'ex Milan potrebbe anche decidere di entrare con qualche giorno di anticipo per essere pronto a scendere in campo insieme al resto delle aquile e affrontare la Juventus. Prima di ciò c'è bisogno anche di un chiarimento tra il tecnico e il difensore, infatti, se da un lato Romagnoli accusa il mister di non essersi abbastanza della sua parte in merito alla questione della cessione, dall'altra Sarri non ha gradito l'assenza del calciatore nel corso della gara contro il Genoa.

