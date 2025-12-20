Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali: la scelta su Pedro
Diramate le formazioni ufficiali di Lazio e Cremonese in vista del match delle ore 18:00
A pochi istanti dal fischio d'inizio, in programma alle ore 18:00, Lazio e Cremonese sono pronte ad affrontarsi per la 16° giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Sarri e Nicola.
Gli undici titolari di Sarri
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.
Le formazioni ufficiali di Nicola
In arrivo