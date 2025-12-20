Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali: la scelta su Pedro

A pochi istanti dal fischio d'inizio, in programma alle ore 18:00, Lazio e Cremonese sono pronte ad affrontarsi per la 16° giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Sarri e Nicola.

Gli undici titolari di Sarri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.

Le formazioni ufficiali di Nicola

In arrivo