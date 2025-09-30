Genoa-Lazio, Gianpaolo Calvarese: il commento sulle decisioni del fischietto Giovanni Ayroldi
Il commento di Gianpaolo Calvarese sulle decisioni prese dall'arbitro Giovanni Ayroldi durante l'incontro Genoa-Lazio, valido per la 5a giornata di Campionato
Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social le decisioni prese dal direttore di gara Giovanni Ayroldi durante l'incontro Genoa-Lazio, terminato con la vittoria delle aquile per 3-0, merito delle reti di Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e del capitano Mattia Zaccagni. Nel corso della partita sono stati ben 6 i gialli estratti dall'arbitro della sezione di Molfetta, 5 per i rossoblù ed uno per Danilo Cataldi, ma non solo, il primo cartellino è arrivato dopo circa 23 secondi per il fallo di Johan Vasquez su Boulaye Dia. Oltre a ciò, Calvarese si è espresso sul rigore per il club di Vieira, prima concesso e poi revocato dal VAR, affermando che il tocco di braccio di Alessio Romagnoli non è mai punibile poiché il difensore centrale si trovava in marcatura, non voleva opporsi a un cross e la sua posizione delle braccia era consona al movimento per un colpo di testa.
Gianpaolo Calvarese sul rigore revocato per il Genoa
Calcio di rigore prima assegnato e poi revocato per il Genoa: in campo Ayroldi sanziona un presunto fallo di mano di Romagnoli, ma dopo l'On Field Review il tocco viene giudicato non punibile.
Gianpaolo Calvarese sul cartellino giallo estratto dopo pochi secondi
Giovanni Ayroldi si conferma tra gli arbitri più severi nelle sanzioni disciplinari: Genoa-Lazio è cominciata con un giallo per Vasquez dopo soli 23 secondi! Il messicano aveva fermato irregolarmente una ripartenza di Boulaye Dia, e l'arbitro di Molfetta non ha esitato a estrarre la prima ammonizione della gara.