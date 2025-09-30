Genoa-Lazio, Gianpaolo Calvarese: il commento sulle decisioni del fischietto Giovanni Ayroldi

Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social le decisioni prese dal direttore di gara Giovanni Ayroldi durante l'incontro Genoa-Lazio, terminato con la vittoria delle aquile per 3-0, merito delle reti di Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e del capitano Mattia Zaccagni. Nel corso della partita sono stati ben 6 i gialli estratti dall'arbitro della sezione di Molfetta, 5 per i rossoblù ed uno per Danilo Cataldi, ma non solo, il primo cartellino è arrivato dopo circa 23 secondi per il fallo di Johan Vasquez su Boulaye Dia. Oltre a ciò, Calvarese si è espresso sul rigore per il club di Vieira, prima concesso e poi revocato dal VAR, affermando che il tocco di braccio di Alessio Romagnoli non è mai punibile poiché il difensore centrale si trovava in marcatura, non voleva opporsi a un cross e la sua posizione delle braccia era consona al movimento per un colpo di testa.

Gianpaolo Calvarese sul rigore revocato per il Genoa

Calcio di rigore prima assegnato e poi revocato per il Genoa: in campo Ayroldi sanziona un presunto fallo di mano di Romagnoli, ma dopo l'On Field Review il tocco viene giudicato non punibile.

Gianpaolo Calvarese sul cartellino giallo estratto dopo pochi secondi