Genoa-Lazio, è record per le aquile contro il Grifone: il dato

Ci hanno pensato Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e il capitano Mattia Zaccagni a mandare i palloni in rete avversaria e a riportare le aquile a volare, infatti, nell'incontro di ieri contro il Genoa è stata la Lazio ad avere la meglio e a portarsi a casa i 3 punti. Le buone notizie non sono finite, oltre ai festeggiamenti per il trionfo e per il ritorno di Patric e Basic, i tifosi possono gioire per il record personale superato dalla formazione biancoceleste nell'incontro di ieri.

Lazio, è record per le aquile al Luigi Ferraris

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, grazie al 0-3 di ieri a Genova, la rosa biancoceleste ha raggiunto un grande traguardo, infatti, per la prima volta la Lazio è riuscita a trionfare contro il Grifone per quattro incontri consecutivi in Serie A, senza contare la vittoria in Coppa Italia del 2023, ma non solo, le aquile hanno chiuso queste quattro partite a porta inviolata. Un risultato simile era avvenuto tra ottobre 1994 e aprile 2010, quando la Prima Squadra della Capitale aveva sconfitto il Genoa in quattro esterne di fila ma era la caduta nel match di gennaio del 2008 e pareggiato nella partita di andata della stagione successiva.

Lazio-Genoa: il dato delle aquile sotto la guida del Comandante

Il record delle aquile è un grande traguardo, tuttavia, è stato raggiunto sotto la guida di tre allenatori diversi: Igor Tudor, Marco Baroni e Maurizio Sarri. Per quanto riguarda le prestazioni della Lazio del Comandante contro il Genoa, invece, il bilancio conta 3 vittorie ed una sconfitta in Serie A per 0-1, oltre al trionfo in Coppa Italia del 5 dicembre 2023.