Lazio-Inter Women, Martin: "Loro arrivano da un periodo complicato ma sarà una gara difficile"

La centrocampista Emma Martin ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program in vista dell'incontro Lazio-Inter Women, partita in programma domani alle ore 12:30 allo stadio Fersini e diretta dal fischietto Carlo Esposito.

Le dichiarazioni di Emma Martin al Match Program

Come sta la squadra dopo la sconfitta nel derby

Sappiamo che, dopo la sconfitta di domenica, questa è una settimana importante. La stiamo affrontando con motivazione e con molta voglia per arrivare al meglio alla partita. La squadra sta lavorando molto bene e speriamo che in campo vada tutto alla perfezione.

Lazio-Inter

Sappiamo che l'Inter è una squadra molto esperta e forte che conosce molto bene la categoria ed è in grado di affrontare al meglio anche questo tipo di partite. Arrivano da un periodo un po' complicato, ma siamo consapevoli che sarà una partita difficile, che probabilmente verrà decisa dai dettagli. Ci auguriamo che ciò che abbiamo preparato in allenamento ci riesca. L'Inter è una squadra che, oltre a essere fisica, ama giocare il pallone e proporre il proprio gioco. Dovremo essere molto attente a tutto questo.

Gli aspetti da migliorare

Abbiamo conquistato grandi vittorie, ma anche alcune sconfitte che ci rendono più forti e che ci spingono a concentrarci su ciò che dobbiamo migliorare. Penso che la gestione della fase di possesso sia qualcosa in cui dobbiamo fare un piccolo passo avanti. Abbiamo una squadra capace di farlo e grandi giocatrici. Credo che questo sia uno degli aspetti su cui è necessario crescere, senza però dimenticare di continuare a credere in ciò che sappiamo fare bene.

Sulla Serie A

Sappiamo che ogni fine settimana può succedere di tutto in qualsiasi partita. Anche per questo motivo affrontiamo sempre tutte le partite e tutte le settimane con voglia e con motivazione, concentrandoci sulla squadra avversaria e preparando bene la gara per vincere.

Cosa le sta insegnando il calcio italiano

Qui il calcio è un po' diverso rispetto a quello spagnolo: è un gioco più verticale e più fisico. In questi mesi mi sono adattata poco a poco a queste diverse situazioni e sono molto contenta.

I suoi miglioramenti

Come dicevo prima, il gioco è più verticale e bisogna avere sempre la testa alta. Quello italiano è un calcio abbastanza fisico e credo che sotto questo profilo sto facendo ogni settimana alcuni passi avanti. Sto migliorando, ma sto anche portando avanti il mio stile di gioco e la mia essenza, perché anche questo non si deve dimenticare.

Il suo obiettivo