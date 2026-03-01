Conferenza Sarri: "È una squadra triste e senza energie. Maldini? La situazione è..."

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Sarri

Come energie eravamo inferiori all'avversario. Non abbiamo mai preso una palla vagante, l'assurdo è che noi abbiamo cinque palle gol e loro quattro. La sensazione è che dovessimo giocare 20 minuti per tirare...La mancanza di solidità difensiva per noi è una novità, siamo sempre stati una squadra con applicazione difensiva. Già alla vigilia c'erano rischi palesi, abbiamo sbagliato il reclutamento di energie mentali. Con l'Atalanta sarà una partita difficilissima, ancora di più essendo una doppia gara.

Maldini non ha un affaticamento, ha una tendinopatia al ginocchio: non so dire.

Questa squadra è sempre stata presente, anche a Cagliari. Oggi è stata una situazione diversa, una squadra triste e senza energie. Quando non prendi le palle vaganti, è inutile parlare del modulo. La realtà è questa, è inutile giustificarsi

Perchè ho tolto Ratkov? Serviva maggiore vivacità, poteva darla Noslin, Ma sapevo che se la squadra non fosse cambiata, sarebbe stato inutile.

Stasera sono 5 palle gol a 4, vuol dire che abbiamo creato qualcosa...Il problema l'ho visto nella fase difensiva, ma non solo nella linea.

Se hai grandi motivazioni, le trovi anche a un giorno dalla partita. Se non le hai, puoi stare in ritiro un mese... Dobbiamo trovare motivazioni che vengono da dentro.