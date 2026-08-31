Lazio, per Frattesi è di nuovo "Marameo": il post sui social per festeggiare la vittoria
Dopo aver messo a segno una nuova rete, Davide Frattesi ha festeggiato sui propri social
(Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball
Un esordio allo stadio Olimpico da sogno per Davide Frattesi. Dopo aver portato la squadra alla conquista dei tre punti a Bologna, infatti, l'ex Inter si è di nuovo messo al comando del resto della rosa permettendogli la vittoria contro il Genoa. Al termine dell'incontro, il numero 16 ha festeggiato tramite un post sui propri social.