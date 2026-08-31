Lazio, Frattesi entra nella storia: gol in entrambe le prime due presenze. Ecco chi come lui

L'avventura di Davide Frattesi in maglia biancoceleste è iniziata nel migliore dei modi, confermandosi subito come il trascinatore indiscusso della formazione guidata dal mister Gattuso. Arrivato nella Lazio con grandi aspettative, il centrocampista ex Inter ci ha messo pochissimo a prendersi la squadra sulle spalle, diventando l'uomo chiave in queste prime giornate di Serie A.

Il timbro d'autore

Dopo aver colpito all'esordio contro il Bologna, il centrocampista si è ripetuto nella prima gara casalinga contro il Grifone, firmando il gol dell'1-0 che ha regalato i tre punti alle aquile. Inserimenti puntuali, fame di vittoria e una freddezza sottoporta che lo hanno portato ad assumere il ruolo di leader indiscusso.

Il record di Frattesi

Grazie a questa doppietta, Frattesi è entrato in una prestigiosa élite statistica della storia laziale nell'era dei tre punti. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Frattesi è soltanto il terzo centrocampista a trovare la via della rete in entrambe le prime due presenze in campionato con l'aquila sul petto, eguagliando due grandi leggende del passato come Juan Sebastián Verón nella stagione 1999/2000 e Demetrio Albertini nel 2003/04.