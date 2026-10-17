Juventus-Lazio, Gattuso in conferenza: "Sono più forti di noi sulla carta. Non voglio vedere paura. Su Pellegrini..."

Domani la Lazio è attesa all'Allianz Stadium di Torino per il big match contro la Juventus di mister Spalletti. Appuntamento fissato alle ore 20:45. Alla vigilia dalla sfida il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto nella sala stampa di Formello per presentare il match contro i torinesi.

Giochiamo contro una grande squadra, che ha raccolto poco di quanto seminato. A me interessa il coraggio e la partita di mentalità, senza paura. Sono più forti di noi sulla carta, ma voglio vedere una squadra che se la gioca. Se andiamo lì e cominciamo ad avere il braccino o timore, non ci porta a nulla. Stiamo facendo cose buone, dobbiamo migliorare in molti aspetti, ma non voglio vedere paura.

Contro la Juve ho perso quattro finali e ne ho vinta una. Quello è passato, non si torna indietro. Possono giocare in diversi modi, hanno cambiato tanto. Se giocano con due punte, ci sono due riferimenti, ma fanno 3-4 gol su cross, riempiono l’area e sono pericolosissimi, così come sui calci piazzati. Ruotano molto. Domani serve coraggio, se pensiamo “che Dio ce la mandi buona” non andiamo da nessuna parte. Ci vuole intensità massimo, loro sono una grande squadra.