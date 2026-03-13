Lazio, Gila torna centrale: Sarri si affida a lui contro il Milan

Domenica all’Olimpico arriva il Milan, rinvigorito dalla vittoria nel derby e deciso a confermarsi nelle zone alte della classifica. Per la Lazio sarà una sfida delicata e Maurizio Sarri sa che servirà una prestazione solida, soprattutto in difesa. In questo senso il tecnico punterà forte su Mario Gila.

Il difensore spagnolo è tornato protagonista nella gara contro il Sassuolo, dopo un periodo complicato anche a causa di alcuni problemi fisici. In quella partita si è rivisto il giocatore capace di coprire campo e guidare il reparto, quello che Sarri considera fondamentale quando la squadra deve reggere l’urto degli avversari. Contro il Milan avrà il compito di limitare soprattutto giocatori come Leao e Pulisic.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i numeri confermano il peso di Gila nella stagione biancoceleste. Ha disputato 25 partite, proprio come Marusic, e sono gli unici due calciatori di movimento ad aver raggiunto questa cifra. È il giocatore che ha percorso più metri palla al piede, ha vinto più duelli aerei (51), più contrasti (28) e ha recuperato più palloni della squadra (112).

Solo Zaccagni ha fatto meglio in termini complessivi di duelli vinti, con 142. Numeri che raccontano la crescita di un giocatore che si è conquistato progressivamente la fiducia di Sarri. All’inizio della stagione il tecnico non lo aveva valutato pienamente, ma con il tempo Gila è diventato uno dei leader del gruppo, insieme a Marusic e Cataldi.

Sarà proprio su questi uomini che la Lazio proverà ad aggrapparsi per affrontare il finale di stagione e inseguire ancora un traguardo importante, soprattutto attraverso il cammino in Coppa Italia.