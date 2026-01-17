ESCLUSIVA | Luca Bianchi di TuttoCalcioComo: "Lazio-Como? Match difficile da leggere"

Poco più di 48 ore ed i riflettori dello stadio Olimpico di Roma si accenderanno su un match che sta attirando l'attenzione non solo dei tifosi delle rispettive squadre ma anche di tutti gli amanti di calcio. Parliamo di Lazio-Como e della sfida tra Sarri e Fabregas, due allenatori che propongono un'idea di calcio offensiva e spettacolare. In vista della partita è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress, il giornalista di TuttoCalcioComo.it, Luca Bianchi. Quest'ultimo ha affrontato un'analisi approfondita sul momento della sua squadra e sulla gara di lunedì sera contro la Lazio.

Inizierei col chiederti che partita ti aspetti contro la Lazio.

Quella di lunedì, secondo me, rappresenta la sfida più interessante di questa ventunesima giornata di Serie A. Ci sono davvero tanti spunti: da una parte una Lazio che sta vivendo un periodo un po’ altalenante, ma che la vittoria contro il Verona potrebbe aver aiutato a ritrovare fiducia, anche in vista di un mercato che si è rimesso in movimento; dall’altra un Como che ha tanta voglia di riscattare la sconfitta contro il Milan che ha lasciato parecchio amaro in bocca, perché il risultato non ha rispecchiato quanto di buono ha fatto la squadra di Fabregas in campo. Le motivazioni, insomma, non mancano da entrambe le parti. In più c’è anche la sfida nella sfida tra due allenatori che si conoscono bene, avendo condiviso un’esperienza al Chelsea, e che si ritrovano di fronte per la seconda volta. Tutti elementi che rendono questa partita aperta e sicuramente difficile da leggere.

