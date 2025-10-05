Women, Benoit: "Molto contenta di esser rientrata. Sul mio ruolo oggi..."

Partita combattuta, ma vittoria fortemente voluta dalla Lazio Women, che ha saputo far leva sullo spirito di sacrificio, nato dalla difficile situazione d’emergenza in cui si trovava, per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione di Serie A. Di seguito le dichiarazioni nel post partita di Alice Benoit al termine di Como-Lazio.

Benoit nel post partita

Cerco di dare il massimo per la squadra, sono stata ferma da un bel po', quindi ero molto concentrata, ho ascoltato tanto il mio portiere, anche D'Auria, che è più esperta di questo ruolo, è andato bene, abbiamo preso i tre punti, quindi top.

Cercavi di prendere tante volte la profondità Lehmann, tu andavi nelle letture, cercavi di anticiparla. Quando si affrontano calciatrici del genere, è più difficile a livello fisico, a livello anche mentale a riuscire a tenere botte per 90 minuti

Allora, sicuramente a livello fisico. Credo che la grande differenza si fa a livello mentale, essere sempre concentrata sulla linea, leggere le situazioni, anticipare quando devi anticipare, scappare quando devi scappare, sono tutte cose un po' nuove per me, quindi sì, a livello mentale soprattutto.

Oggi hai giocato una partita totale anche dal punto di vista proprio fisico. Ti chiedo a questo punto, diventi ecco una soluzione più in difesa? Ti aspetti che il mister valuti anche questo, magari soltanto in questa occasione, perché era una situazione di emergenza?

Sì, sicuramente io ho avuto un inizio di stagione difficile con due lesioni, quindi sono molto contenta di essere rientrata, di aver giocato 90 minuti e avere soprattutto buone sensazioni. Quindi su questo punto sono contenta, spero di dare continuità ma sì, poi per l'altra domanda, questo decida il mister. Io mi adatto a quello che mi chiede se può dare il meglio come tutti i miei compagne. Vedremo, scegli lui.

La Lazio ha sofferto e poi ha saputo gestire i momenti della partita, è riuscita la distanza, abbiamo portato a casa tre punti, soprattutto a livello mentale, fondamentali dopo un derby perso, possiamo dire anche male

Sì, sicuramente poi è la prima del campionato, quindi ogni squadra si prepara per portare i tre punti a casa. Questa era la cosa fondamentale oggi, siamo riusciti a farlo in un campo dove è difficile giocare, è una squadra forte, quindi sì, sono sempre partite combattute contro il Como, oggi contavano i tre punti, quindi l'obiettivo è raggiunto e siamo super felici per fare una prossima.

La sconfitta col derby aveva, come dire, messo quasi un punto interrogativo, in realtà c'è grande consapevolezza delle potenzialità di questa squadra e l'avete confermata anche oggi