Venezia-Lazio, Pérez nel pre: "È un momento difficile, dobbiamo cercare di non prendere gol"

Kike Perez ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima del fischio d'inizio dell'incontro Venezia-Lazio.

Abbiamo fatto una settimana di lavoro e sacrificio, oggi è il momento di prendere punti. Siamo in un momento difficile di squadra, ma dobbiamo partire dal presupposto di non prendere gol. Le occasioni arriveranno.