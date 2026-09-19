Venezia-Lazio, Pérez nel pre: "È un momento difficile, dobbiamo cercare di non prendere gol"

Kike Perez ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima del fischio d'inizio dell'incontro Venezia-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images via onefootball
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Kike Perez ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima del fischio d'inizio dell'incontro Venezia-Lazio.

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L'intervento di Kike Perez a Dazn

Abbiamo fatto una settimana di lavoro e sacrificio, oggi è il momento di prendere punti. Siamo in un momento difficile di squadra, ma dobbiamo partire dal presupposto di non prendere gol. Le occasioni arriveranno.

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