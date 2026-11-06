Tifo Organizzato: "appuntamento sabato alle 14:45 a Termini per caricare la squadra…"

Domenica alle 12.30 si chiude quest'altro ciclo di partite che la Lazio di Gattuso ha dovuto sostenere, poi largo alle nazionali e spazio alla sosta per rifiatare. I biancocelesti al Maradona dovranno fare a meno del cuore pulsante della tifoseria, considerato che la trasferta è stata vietata per i residenti nella regione Lazio, ma avrà comunque il supporto di più di 900 tifosi.

Per sostenere la squadra, il Tifo Organizzato della Lazio ha invitato tutti i tifosi a radunarsi alla stazione Termini, sabato 7 novembre alle 14:45 prima della partenza della squadra per Napoli.

Il comunicato

Napoli chiusa?

Facciamo sentire a questi ragazzi la nostra vicinanza, non potendo essere presenti in trasferta diamoci tutti appuntamento alla stazione Termini (lato via Marsala)

Sabato 7 Novembre alle ore 14:45 dove aspetteremo l'arrivo della squadra per caricarla in vista della difficile partita in terra partenopea.

Avanti Lazio, avanti Laziali.

Le parole del Tifo Organizzato a Radio Laziale