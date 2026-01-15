Juventus-Lazio, il tifo organizzato in protesta: il comunicato

Dopo la strabiliante vittoria nella gara di andata, merito della rete di Toma Basic, la Lazio e la Juventus sono pronte a scendere nuovamente in campo e scontrarsi, tuttavia, questa volta sarà l'Allianz Stadium ad ospitare l'incontro. In vista del match, in programma domenica 8 febbraio alle ore 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn, il tifo organizzato ha deciso di rilasciare un comunicato sui social.

Il tifo organizzato sui social

Come ormai consuetudine, i gruppi del tifo organizzato della Lazio comunicano la decisione di non partecipare ad entrambe le trasferte di Torino. Come già scritto in un precedente comunicato durante la scorsa stagione, “Non permettiamo a nessuno di giocare sulla pelle dei tifosi, non ci pieghiamo a nessun capriccio e soprattutto non scendiamo a nessun compromesso!" Ultras Lazio - Sodalizio Tribuna Tevere

