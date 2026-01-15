Calciomercato Lazio, il club si prepara a salutare definitivamente Marcos Antonio: la cifra

Marcos Antonio, centrocampista del club biancoceleste in prestito ormai da due stagioni al San Paolo, sta per salutare per sempre la Lazio, ma non solo, il club brasiliano è già pronto a venderlo a titolo definitivo al Flamengo.

Calciomercato Lazio: la cifra per il riscatto di Marcos Antonio

Come riportato dal Corriere dello Sport, il San Paolo potrebbe riscattare il calciatore già a partire da domani, infatti, il centrocampista è promesso al Flamengo e, questa ragione, la squadra del Brasile ha intenzione di far scattare l'obbligo di riscatto. Un'ottima notizia per la Società biancoceleste, che riceverebbe circa 4,2 milioni di euro suddivisi in 4 rate.