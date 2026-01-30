Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: sorprese in attacco
Gli undici scelti da Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Genoa
Manca meno di un'ora all'inizio di Lazio-Genoa, gara che darà il via alla ventitreesima giornata di Serie A: Sarri e i suoi ragazzi giocheranno in un clima difficile vista la contestazione dei tifosi che porterà ad uno stadio semivuoto. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali dell'incontro: ecco gli undici iniziali scelti da Maurizio Sarri.
Le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri
A disp.: Motta, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Tavares, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Zaccagni, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.