Lazio, allarme rinnovi: l’agente di Cancellieri a Formello, i contratti restano un nodo caldo

Il fronte più caldo in casa Lazio resta quello dei rinnovi. Una questione che, con il saldo di mercato bloccato e zero margine operativo fino a giugno, si sta trasformando in una vera emergenza di programmazione. Non si tratta soltanto di pianificare il futuro, ma di evitare di perdere pezzi preziosi della rosa proprio mentre le big, italiane e non, osservano con crescente attenzione.

Fronte rinnovi: l’agente di Cancellieri a Formello

Negli ultimi giorni a far rumore è stata soprattutto la visita dell’agente di Matteo Cancellieri a Formello. Come riporta Il Messaggero, l’incontro è avvenuto qualche settimana fa ed è stato utile a sondare il terreno sulle intenzioni del club. Nessuna trattativa avviata, ma un segnale evidente: il giocatore vuole capire se esiste un percorso chiaro per la prossima stagione, mentre la Lazio non può permettersi di lasciare sospesi troppi nodi contrattuali. Il dossier rinnovi coinvolge infatti nomi cruciali. Da Provedel a Gila, passando per Romagnoli e lo stesso Cancellieri: profili che, senza un’accelerazione nelle prossime settimane. Tra i casi più delicati c’è proprio quello di Gila: il centrale spagnolo, protagonista di una crescita significativa, è finito nel mirino dell’Inter e di alcuni club di Premier League. Una concorrenza che rende ancora più urgente blindare il giocatore, pena la concreta possibilità di perderlo a condizioni non favorevoli.

Il nodo rinnovi coinvolge tanti altri profili

Non è tutto: all’orizzonte si avvicinano anche le scadenze di Marusic, Basic, Vecino e Pedro. Un gruppo eterogeneo per età, rendimento e prospettive, ma che rappresenta comunque una fetta importante dell’organico. Ignorare troppo a lungo queste situazioni significherebbe rischiare di ritrovarsi a dover ricostruire mezza squadra a distanza di pochi mesi. La società è consapevole del quadro complicato. Servirà un nuovo incontro, il secondo di una serie che la dirigenza non può più rimandare. Perché la gestione dei rinnovi non è solo una questione amministrativa: è un test di credibilità per la Lazio che vuole restare competitiva. E oggi, più che mai, è uno dei capitoli più incandescenti dell’intero progetto biancoceleste.