Lazio, situazione di stallo per Mandas: non è incedibile e potrebbe partire a gennaio

Mandas rappresenta proprio la fame di un ragazzo ambizioso e il talento di un giocatore che ha saputo mettersi in gioco: attualmente, il greco è un portiere promessa con la strada sbarrata dal suo stesso club il cui allenatore, Maurizio Sarri, ha deciso di puntare sul profilo di Ivan Provedel, non concedendo ancora spazio a Mandas in questo campionato.

La situazione e le dichiarazioni di Mandas

Mandas si trova in una situazione complicata: non ha ancora debuttato in Serie A e con la Lazio di Sarri e la sua ultima apparizione in nazionale e risale a giugno. Non è proprio un periodo positivo per lui che, nonostante ciò, ha rilasciato un’intervista ad un portale greco, dimostrando un atteggiamento positivo, pubblicata proprio ieri. Ecco le sue parole:

Ero l’ultimo anche alla Lazio, ma con Baroni ha giocato 20 gare. Resto positivo, in Italia mi diverto anche in panchina. Non sento la pressione durante la gara, per me non c’è differenza fra partita e allenamento: so isolarmi facilmente dal contesto esterno. Sono fra i romantici del calcio, gioco per amore di questo sport. Sapere di valere 10 milioni mi sembra una follia. La lega greca è di livello inferiore, voglio restare all’estero per crescere.

Il futuro?

L’Italia per lui è sempre stata una meta agognata, già dall’adolescenza quando il suo idolo era Buffon, portiere di cui apprezza leadership, senso della posizione e prontezza di riflessi. Nonostante questo, oggi il greco è il principale indiziato a lasciare Roma. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, infatti, Sarri avrebbe inserito il nome del greco nella lista dei giocatori suscettibili di cessione, avendo deciso ormai di puntare su Provedel. La valutazione di Mandas ammonta a 10 milioni e, quindi, il portiere potrebbe rappresentare un’occasione di fare cassa a gennaio.