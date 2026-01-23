Lotito ci prova, A Formello arriva il messaggio del patron: "Lottiamo per l’Europa"

La smobilitazione e la fase di smantellamento stanno facendo deflagrare il malcontento, generando nuovi mugugni e ulteriore confusione all’interno dello spogliatoio. Il clima è diventato soffocante, di totale smarrimento, persino più di quanto già emerso sul terreno di gioco. Anche altri valutano una possibile uscita dalla Lazio Europa: Isaksen, ad esempio, oppure Tavares (dopo il no al Besiktas, guarda all’Arabia e al Como) e Belahyane (tra Verona, Cremonese, Nizza e Torino). Sarri ha garantito, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la permanenza fino a giugno e vuole rispettarla contro ogni ostacolo: prova a scuotere i superstiti senza “alibi”, ma ha avvertito la società che senza Romagnoli l’intero impianto tattico rischia di crollare. Nonostante tutto, Lotito continua a parlare alla squadra di Coppa Italia ed Europa, mentre persino il nono posto è ora seriamente a rischio, rendendo il discorso Lotito sempre più distante dalla realtà.