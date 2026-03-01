Torino-Lazio, Cancellieri: “La gara di oggi è fondamentale anche per la Coppa Italia”

Ai microfoni ufficiali del club, nel pre partita di Torino-Lazio Cancellieri ha lasciato le seguenti dichiarazioni.

Abbiamo preparato bene la gara che è fondamentale per il nostro campionato e per creare un ritmo positivo nel nostro cammino in Coppa Italia. Noi dobbiamo crearci la nostra mentalità partita per partita, cercare di proseguire in Coppa Italia e puntare a fare qualcosa di importante. Gol? A livello fisico sono guarito dall'infortunio mauna volta rientrato dopo 4-5 partite ho avuto un momento mio particolare privato che mi ha rallentato. Adesso mi sono ripreso, sono in forma e voglio continuare sulla strada che avevo creato.