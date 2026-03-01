Torino-Lazio, Cancellieri: “La gara di oggi è fondamentale anche per la Coppa Italia”
Le parole dell’attaccante biancoceleste ai microfoni ufficiali del club
Ai microfoni ufficiali del club, nel pre partita di Torino-Lazio Cancellieri ha lasciato le seguenti dichiarazioni.
Torino-Lazio, le parole di CancellierI nel pre partita
Abbiamo preparato bene la gara che è fondamentale per il nostro campionato e per creare un ritmo positivo nel nostro cammino in Coppa Italia. Noi dobbiamo crearci la nostra mentalità partita per partita, cercare di proseguire in Coppa Italia e puntare a fare qualcosa di importante. Gol? A livello fisico sono guarito dall'infortunio mauna volta rientrato dopo 4-5 partite ho avuto un momento mio particolare privato che mi ha rallentato. Adesso mi sono ripreso, sono in forma e voglio continuare sulla strada che avevo creato.
Questo il suo intervento a Sky Sport:
Pensiamo partita dopo partita, sempre pensando a vincere. Questo ci aiuterà per arrivare pronti in Coppa Italia. Cerchiamo di seguire il mister e di preparare ogni gara sempre nel modo giusto. In attacco dobbiamo essere più incisivi, curando i dettagli, creando più occasioni da gol ed essendo più concreti sotto porta. Ci stiamo lavorando, credo sia solo questione di tempo ora. Ho avuto un momento particolare dopo le 3-4 partite dopo l'infortunio, anche extra calcio. Mi sono ripreso, adesso sono in forma".