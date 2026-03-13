Visentin: “Contro il Napoli sarà fondamentale vincere, potremo sognare…”

Ai microfoni ufficiali del club, l’attaccante della Lazio Women Noemi Visentin ha parlato così della sfida di domani contro il Napoli.

La squadra sta molto bene, abbiamo lavorato molto. Siamo pronte a riprendere e cercheremo di dare il nostro meglio.

Sarà un partita tosta, in casa loro e su un campo diverso dal nostro. Ce la metteremo tutta e porteremo a casa i tre punti. Guardiamo la classifica, ma pensiamo soprattutto alla partita perché sarà fondamentale vincere. II rimbalzo del pallone sarà diverso, ma non deve essere un alibi. Andiamo lì consapevoli della nostra forza. Abbiamo tanti stimoli, ma il possibile quarto posto è il più importante. Bisogna lavorare molto di testa. Dopo il Napoli ci saranno partite importante contro Roma e Inter, ma siamo concentrati su questa. Perché vincendo con loro potremo sognare ancor più in grande.