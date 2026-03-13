Marcolin: "Senza Sarri avresti avuto ancora più problemi. Taylor e Maldini…"

In vista di Lazio-Milan è intervenuto Dario Marcolin ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento delle due squadre.

Le parole di Marcolin a Radiosei

Allegri generalmente prepara le partite con una squadra molto compatta nello spazio, invece nel derby ha fatto il contrario. È andata ad attaccare l'Inter, è andato a creargli dei problemi poi una volta che è andato in vantaggio si è abbassato, secondo me con la Lazio, che comunque ha palleggio e giocatori che tecnicamente possono avere la palla in verticale e cercare di sfruttare il fatto che la Lazio è sempre abbastanza alta con la difesa perché comunque è uno dei principi di Sarri, cercherà di attaccare lo spazio.



Taylor?

È l'equilibratore del centrocampo, è un giocatore pulito, viene da una scuola tecnico-tattica quella dell‘Ajax che comunque il calcio lo sanno fare, ma lo sanno fare tecnicamente quindi è un giocatore che oggi nella Lazio a me piace.



Maldini?

Daniel Maldini che gioca in un ruolo che in pratica non è il suo però qualcosa di diverso lo ha fatto soprattutto nelle prime partite. A gennaio ti sono andati via Castellanos, che ha giocato poco che l'hai avuto quasi per niente per i primi sei mesi e Guendouzi che era un po' risucchiato anche lui dalla fase non positiva della stagione, nel cambiare con Taylor e Maldini hai trovato giocatori con diverse motivazioni personali. Maldini se l'anno prossimo o fra tre anni va da un'altra parte lo prenderanno in considerazione anche come punta grazie a Sarri.

Sarri?