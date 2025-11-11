Alex Del Piero si rifiuta di toccare la sciarpa della Roma: il siparietto

Il fatto è accaduto a New York e con lui era presente anche Bobo Vieri. Alessandro Del Piero ha rifiutato di toccare una sciarpa della Roma in un video che è diventato virale sui social e sul web, non solo quindi un forte attaccamento e un'assoluta fedeltà alla vecchia signora ma anche quasi un rifiuto verso i colori giallorossi. Questo gesto ha ovviamente fatto impazzire i tifosi juventini ed invece incendiate le reazioni di quelli romanisti.

Il video che ha fatto il giro del web

Con lui anche Bobo Vieri

Insieme ad Alessandro Del Piero era presente anche Bobo Vieri. Per quest'ultimo il comportamento è stato diverso e più distaccato in termini di fedeltà calcistica. L'ex attaccante infatti ha tenuto tranquillamente la sciarpa giallorossa insieme al tifoso americano della Roma. Dopotutto per quanto riguarda Vieri, già ai tempi da calciatore, era risaputo il suo modo facile di cambiare casacca senza affezionarsi più di tanto alla squadra con cui giocava. Per lui infatti le maglie di club italiani e non solo sono quasi un record: Torino, Venezia, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Sampdoria, Fiorentina ( tralasciando le esperienze all'estero ) .