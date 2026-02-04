La classifica dei club italiani più indebitati: c'è la Lazio

Mai come nell'ultimo anno le questioni economiche in casa Lazio hanno tenuto banco. Il fondo è stato toccato con la chiusura del calciomercato dell'estate 2025 e con un cambiamento radicale delle casse della società. L’analisi dei bilanci al 30 giugno 2025 mostra come il tema dell’indebitamento resti centrale per i club della Serie A. L’indebitamento lordo complessivo delle società del massimo campionato sale a 4,89 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,72 miliardi della stagione precedente. A riportarlo è calcioefinanza.

La posizione della Lazio e la più indebitata

Ecco la posizione della squadra capitolina, di cui è presidente Claudio Lotito. La Lazio è quinta classifica e la cifra è di 303,4 milioni di euro. In testa alla classifica c’è la Juventus, con oltre 740 milioni di euro di debiti lordi, seguita da Inter (circa 660 milioni) e Roma (611 milioni). Subito dopo troviamo Milan, Lazio e Napoli, mentre valori significativi emergono anche per Genoa, Atalanta e Bologna. I dati fotografano una crescita dell’esposizione finanziaria rispetto al 2023/24, riportando l’indebitamento su livelli tra i più alti del quinquennio, pur restando inferiori ai picchi dell’era Covid.