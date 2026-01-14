Abbate: "L'obiettivo della Lazio è far dimettere Sarri: ecco perché"

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del mercato in casa Lazio. In particolare, il giornalista si è esposto sulla questione attorno alle operazioni in uscita, come quella di Alessio Romagnoli.

Veramente l'obiettivo della Lazio è far dimettere Sarri e quindi farlo rinunciare al suo stipendio. Gli cedono Romagnoli e succede . Il rinnovo più spinoso della Lazio. La Lazio secondo me lo sta facendo apposta perché questo invece è il rinnovo dal punto di vista economico più complicato: ci sono stati due incontri e sa benissimo cosa vuole Romagnoli, ossia 3,5 milioni di stipendio, vuole tutti gli arretrati, le promesse non rispettate, quindi una barca di soldi per le casse della Lazio.

Ma io non lo so se la Lazio arriverà a dargli questi soldi, capisco pure i ragionamenti che stanno facendo su un 31enne che guadagna 3,5 milioni e che poi è perfetto, è un fenomeno soprattutto con Sarri. L'anno scorso ha giocato benissimo pure con Baroni però è un difensore molto particolare. Sappiamo che lui è molto abile nell'anticipo, gioca molto di testa, non è uno che corre particolarmente quindi ci sono tutti dei ragionamenti in atto, ma a Sarri non interessa neanche che venga scontentato sul rinnovo: l'importante è che comunque si finisca la stagione così, poi a giugno può andare dove vuole.