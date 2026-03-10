Lazio, la rinascita di Basic: il centrocampista riconvocato in Nazionale dopo un'eternità

Il percorso di Basic in questa stagione è il manifesto della resilienza: passato da fuori rosa a perno del centrocampo di Maurizio Sarri, il croato ha saputo trasformare i fischi in applausi. Nonostante il recente stop per l'infortunio all'adduttore, è arrivata un importante chiamata per il centrocampista.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La convocazione in Nazionale

Toma Basic completa una rimonta incredibile e ritrova la maglia della Croazia dopo ben sei anni di assenza. Il CT Zlatko Dalic lo ha inserito nella lista dei nove pre-convocati per le amichevoli di Orlando contro Colombia e Brasile (26 e 31 marzo), premiando una stagione che per il centrocampista sa di vera rinascita. Per il classe '96 si chiude un cerchio aperto l'11 novembre 2020: dopo un lungo esilio, il richiamo della Nazionale biancorossa arriva nel momento più alto della sua carriera laziale.

La lista dei convocati