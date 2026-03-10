Lazio, la rinascita di Basic: il centrocampista riconvocato in Nazionale dopo un'eternità
Nonostante sia ancora fermo ai box, Toma Basic ha ricevuto la chiamata dalla Nazionale creata, ecco da quanto mancava
Il percorso di Basic in questa stagione è il manifesto della resilienza: passato da fuori rosa a perno del centrocampo di Maurizio Sarri, il croato ha saputo trasformare i fischi in applausi. Nonostante il recente stop per l'infortunio all'adduttore, è arrivata un importante chiamata per il centrocampista.
La convocazione in Nazionale
Toma Basic completa una rimonta incredibile e ritrova la maglia della Croazia dopo ben sei anni di assenza. Il CT Zlatko Dalic lo ha inserito nella lista dei nove pre-convocati per le amichevoli di Orlando contro Colombia e Brasile (26 e 31 marzo), premiando una stagione che per il centrocampista sa di vera rinascita. Per il classe '96 si chiude un cerchio aperto l'11 novembre 2020: dopo un lungo esilio, il richiamo della Nazionale biancorossa arriva nel momento più alto della sua carriera laziale.