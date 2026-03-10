Lazio-Sassuolo, prosegue la protesta dei tifosi: raggiunto un nuovo record

Il clima in casa Lazio resta pesantissimo e la protesta della tifoseria non accenna a placarsi. In occasione della sfida contro il Sassuolo, gli spalti dell'Olimpico hanno offerto un colpo d'occhio spettrale, infatti, i laziali hanno seguito la decisione presa dal tifo organizzato, scegliendo di sostenere la loro squadra del cuore da casa.

I numeri di un distacco storico

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il deserto di Roma ha superato anche i precedenti minimi registrati contro Genoa e Atalanta. La stragrande maggioranza del popolo laziale ha scelto di restare fuori, seguendo alla lettera la linea dura della Nord, infatti, soltanto 5.667 tifosi erano presenti, tra i quali si contano circa 2.100 biglietti venduti, pochi abbonati e 2mila tra inviti e omaggi. È un segnale inequivocabile di rottura: mai come in questa stagione il distacco tra la base del tifo e la Società è stato così marcato, trasformando lo stadio in un teatro vuoto proprio nel momento clou del campionato.

Il Big match contro il Milan

Ora l'attenzione si sposta sulla prossima supersfida interna contro il Milan, in programma per domenica 15 marzo. Il tifo organizzato non si é ancora espresso sulla linea da tenere per il match contro i rossoneri, ma l'orientamento sembra essere quello di proseguire sulla strada della fermezza. La società spera in un ritorno del pubblico ma il muro contro muro tra piazza e presidenza rende ogni previsione difficile.