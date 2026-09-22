Goldoni: "Ho appena rinnovato con la Lazio! Qua sono rinata. Sul campionato..."

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, Eleonora Goldoni ha annunciato il proprio rinnovo con la Lazio fino al 2029. Un traguardo importante per la centrocampista biancoceleste, pronta a diventare sempre di più un pilastro della squadra guidata da Grassadonia.

Il mio sorriso parla da sé. Ho appena rinnovato con questa maglia. Sono felicissima perché questa è una seconda casa, una famiglia. Qua sono rinata, sono tornata ad amare il gioco del calcio, ho trovato delle persone molto importanti e molto belle e trasparenti. Ho deciso di abbracciare il progetto Lazio in Serie B e di lì in poi è stato un bellissimo percorso. Abbiamo deciso di rinnovare perché non importano i miei 30 anni ma ho tantissimo da imparare. Io mi faccio trascinare da come mi sento, da come sto, dalle persone con cui convivo.

Con molte compagne ho legami che vanno oltre il campo, si è amiche prima di essere compagne di squadra. Quando è così in campo si funziona meglio. Quest'anno la squadra è estremamente alto sotto il profilo qualitativo. Siamo adattabili in campo e in questi primi due mesi ho visto anche disponibilità da parte delle ragazze nuove.

Il mister ha grande trasparenza, nel bene e nel male. E' molto attento alla meritocrazia: sceglie le undici che gli danno più sicurezza durante la settimane. Questo ci permette di dare qualcosa in più ogni giorno.

Noi siamo figlie del calcio professionistico, ma abbiamo vissuto anche il calcio come passione. Quel momento di vita ci ha lasciato un'impronta forte e chiara. Dobbiamo esser grate di poterlo vivere come lavoro. Chi veniva prima di noi non lo ha potuto vivere. Quello che abbiamo noi è la conseguenza di chi c'è stato prima.

Dobbiamo preparare la settimana e affrontare una squadra ostica. Il campionato? Sono convinta che possiamo stupire, tanto. A noi piacciono le cose difficili, il mister ce l'ha insegnato dal giorno zero. Ci complica le situazioni in allenamento da sempre perché vuole che ne usciamo. Contro l'Inter siamo state lì e per alcuni episodi abbiamo subito il terzo gol, ma abbiamo saputo dire la nostra.

Paragonarmi a Frattesi? È un grande complimento. Mi sono sempre ispirata a lui, vedo delle caratteristiche in cui mi ritrovo. Io voglio migliorare il giocatore e persone che ero lo scorso anno. Se dovessero arrivare più gol o assist bene, ma non vivo per questo. Voglio essere un riferimento per le compagne. Lavoro per questo.