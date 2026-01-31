Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez riportano il sorriso a Conte
La viola lotta con onore ma la rabbia degli azzurri vince su tutto
E' il match del sabato alle 18.00 di questa 23sima giornata del campionato di serie A, parliamo di Napoli-Fiorentina. Due squadre che hanno bisogno di punti a tutti i costi. Da una parte gli uomini di Antonio Conte che arrivano dalla deludente eliminazione in Champions League e devono proseguire al meglio il campionato per difendere un tricolore conquistato lo scorso anno. Dall'altra parte la viola che in questa stagione si ritrova incredibilmente a lottare per non retrocedere. La sfida termina 2-1.
Il primo tempo
Il demonio si è vestito di azzurro allo stadio Diego Armando Maradona. La viola infatti deve contenere dodici indemoniati con una fame ed una rabbia raramente vista, undici in campo (i giocatori) e uno a bordocampo (mister Conte) a spingerli senza mai tacere per l'intero primo tempo. Il forcing partenopeo è immediato ed il vantaggio arriva dopo 11 minuti grazie alla velocità di Vergara che trova lo spazio giusto per volare verso la porta di De Gea e batterlo. Il Napoli continua a dominare ma la Fiorentina si fa sentire davanti con un palo colpito di testa da Piccoli e un'occasione d'oro di Gudmundsson, su cui Meret deve compiere un miracolo. Prima frazione di gara caratterizzata anche da un brutto infortunio di Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo in barella.
Il secondo tempo
La ripresa riparte con la stessa musica del primo tempo, Napoli che controlla il gioco e gestisce ogni iniziativa. Solo 4 minuti e Gutierrez si inventa un gol fantastico: sinistro a giro imprendibile per il portiere. La Fiorentina prova ad alzare la testa sfruttando un'occasione concessa dalla difesa napoletana: il neo acquisto Solomon batte Meret con freddezza. Antonio Conte è una furia che incita continuamente i suoi a mantenere la concentrazione alta.