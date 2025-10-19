Atalanta-Lazio, Fabiani nel pre: “Siamo stati tempestati di infortuni. Mi auguro che..."

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, Lazio e Atalanta scenderanno in campo per affrontarsi nel match valevole la settima giornata del Campionato di Serie A.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con qualche problema fisico, ma i due allenatori hanno preparato le formazioni in base alle condizioni dei calciatori a disposizione. Il match di oggi, quindi, potrebbe non risultare molto pulito dal punto di vista tecnico, ma è certo entrambe le squadre lotteranno per tutti i 90’.

Per la squadra capitolina, ai microfoni di DAZN ha parlato il ds, Fabiani. Ecco le sue parole.

Le parole di Fabiani a DAZN

L'umore è sempre stato propositivo, anche quando mancavano molti titolari. Abbiamo giocato bene a Genoa e contro il Torino. Siamo stati tempestati di infortuni, anche lunghi. Mi auguro che, nell'affrontare questo miniciclo, il miste possa avere a disposizione tutta la rosa.

Qual è la chiave per risolvere questa situazione?

Accettare le critiche, soprattutto quelle che ti aiutano a migliorare. Ma anche non far avvertire questa situazione tramite lo spirito e il lavoro. Siamo partiti con qualche passo falso, ma siamo alla settima di campionato. Mi auguro che Sarri ora possa lavorare con tutti i calciatori, cosa che non è accaduta a causa degli infortuni.

Sapete su quale zone di campo intervenire? Avete pensato ai giocatori?

Questo non deve essere un alibi, sarebbe un offesa per i ragazzi si ora. Il mercato apre a gennaio e le valutazioni si faranno da qui a breve tempo. Dobbiamo intervenire dove serve e lo faremo.

