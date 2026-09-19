Mandas a LSC: "Una vittoria importante e pesante perché eravamo fuori casa..."

È Mandas l'MVP del match contro il Venezia. Il portiere ha rilasciato nel post partita delle dichiarazioni ai microfoni di LSC.

Una vittoria importante e pesante perché eravamo fuori casa, abbiamo dato tutto. Con il cuore. Se continuiamo così possiamo fare grandi cose. Siamo sempre concentrati sugli obiettivi, qualche volta possiamo andare in difficoltà quando l'avversario alza il ritmo, ma anche noi siamo pericolosi. Nel secondo tempo siamo stati più squadra. Sono contento di poter aiutare la squadra, i difensori mi aiutano. Pensiamo da squadra, siamo forti insieme. Mi aspettavo un inizio così, lo avevo capito dagli allenamenti. Siamo un gruppo unico.