E.Goldoni dopo Lazio-Fiorentina: "Vittoria stratosferica contro una squadra forte"

Sorridono i colori biancocelesti al femminile. La Lazio, infatti, alza la testa nel match inaugurale dell’undicesimo turno valido per la Serie A di calcio femminile. Dopo la clamorosa beffa subita lo scorso weekend contro la Ternana le biancocelesti si sono prontamente riscattate tra le mura amiche di Formello, battendo per 3-0 una delle squadre più attrezzate del campionato, ovvero la Fiorentina. A parlare nel post partita è stata la calciatrice biancoceleste Eleonora Goldoni.

L'intervista esclusiva della Goldoni sui social

Piena soddisfazione nelle parole di Eleonora Goldoni che si complimenta con la squadra per la prestazione stratosferica e in particolare, parlando dei singoli, con il suo portiere Durante per aver tenuto la squadra a galla con interventi importanti. Di seguito il link con l'intervista raccolta dalla nostra redazione.

https://www.instagram.com/laziopress.it/reel/DT5mXpvAjlV/



Il match

Partita dominata dalle ragazze biancocelesti che oltre a brillare davanti hanno saputo soffrire dietro e si sono salvate anche a diversi miracoli del portiere Durante. La viola dalla sua ha peccato in fase difensiva dove la Lazio ha approfittato con concretezza e pragmatismo. Al minuto 29 il vantaggio grazie alla rete di Eleonora Goldoni. Il raddoppio arriva dopo non molto e ci pensa Piemonte al 36simo. Al minuto 60 la autorete di Curmark fissa il match sul 3-0.