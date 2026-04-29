Cremonese-Lazio, svelato l'arbitro del match

L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale del match tra Cremonese e Lazio

Ginevra Sforza /

A pochi giorni dal prossimo impegno di campionato a cui è chiamata la Lazio, l'AIA ha svelato la designazione arbitrale presente per la sfida contro la Cremonese, in programma il prossimo lunedì alle ore 18:30.

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La designazione di Cremonese-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Cremonese e Lazio, sfida valida per la 35° giornata di Serie A, all'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Calzavara. Al VAR sarà presente Camplone con Mazzoleni all'AVAR.  

I precedenti

Quattordicesimo incrocio tra la Lazio e il fischietto di Padova, e il bilancio sorride alla squadra di Sarri: 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con Daniele Chiffi in campo. L'ultimo incontro con i biancocelesti risale allo scorso 11 febbraio, quando affrontarono il Bologna in trasferta per i quarti di finale di Coppa Italia, sfida terminata con la vittoria della Lazio ai calci di rigore.

 

 

 

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