Gudmundsson entra nella storia della Lazio: suo il 4000° gol in Serie A

La Lazio raggiunge un traguardo speciale in Serie A. La rete realizzata da Gudmundsson a Udine non ha soltanto contribuito alla vittoria in rimonta contro l'Udinese di Runjaic, ma è entrata nella storia del club biancoceleste.

Quello segnato da Gudmundsson, infatti, è stato il gol numero 4000 della Lazio in Serie A. Un numero importante, arrivato in una partita conclusa con una rimonta e una vittoria.

Lazio, Gudmundsson firma il gol numero 4000 in Serie A

La sfida era iniziata con il vantaggio dell'Udinese, firmato da Karlstrom. La Lazio ha però saputo reagire e ribaltare la partita.

Prima è arrivata la rete di Frattesi, che ha risposto al gol iniziale dei friulani. Poi è stato Gudmundsson a trovare la rete che ha completato la rimonta biancoceleste.

Lazio a quota 4000 gol: traguardo storico a Udine

Il gol di Gudmundsson assume così un significato ancora più particolare. Oltre ad aver firmato la vittoria contro l'Udinese di Runjaic, ha permesso alla Lazio di raggiungere quota 4000 reti segnate in Serie A.

Un traguardo importante per il club biancoceleste, festeggiato nel modo migliore possibile: con una vittoria in rimonta a Udine.