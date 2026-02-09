Juventus-Lazio, Provstgaard: “Abbiamo fatto una grande partita. Ecco come sto”



Dopo la gara pareggiata 2-2, con la Juventus, il difensore della Lazio Oliver Provstgaaard ha commentato il match.

Queste le sue parole;

Mi sento bene, non ho problemi fisici. Sentivo dei crampi a entrambi i flessori, ma sto bene”.

“Quando si prende un gol negli ultimi due minuti fa sempre male, ma questo risultato è importantissimo per noi. Fare 2-2 in questo stadio contro la Juve è incredibile. Abbiamo fatto una grande partita”.

“Sapevo che sarebbe stata una partita dura. Nella mia testa c’è pressione, ma avevo la sensazione che sarebbe stata la mia partita. Volevo fare una grande gara per me e per la squadra. Siamo un gruppo molto forte quando stiamo insieme come oggi”.

“Bologna? È una gara importantissima per noi. Vedendo la gara di oggi certamente dobbiamo fare meglio in alcune situazioni. Domani dobbiamo un grande allenamento per fare una grande gara contro il Bologna”.