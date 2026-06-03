Lotito è arrivato a Formello per incontrare Gattuso

Arrivato al Centro Sportivo di Formello anche il presidente Claudio Lotito pe rincontrare Gennario Gattuso

Beniamino Civitelli /
Lotito
foto fraioli

Dopo la separazione ufficiale da Maurizio Sarri, a Formello sta andando in scena il Day-1 di Gattuso come nuovo allenatore della Lazio.

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Lotito a Formello per incontrare Gattuso

Lotito

Gennaro Gattuso è arrivato questo pomeriggio alle 15.00 all'interno del Centro Sportivo di Formello per iniziare a pianificare il suo futuro sulla panchina della Lazio. In questi minuti è stato raggiunto dal presidente Claudio Lotito, che ha varcato i cancelli di Formello e cenerà insieme all'ex CT.

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