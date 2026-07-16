Il Tempo | Quei conti di Lotito che non tornano Altro che zero debiti Nell'ultimo bilancio della Lazio spunta un super passivo

Il 15 dicembre 2025, durante la cena di Natale, Claudio Lotito rivendicò con forza la solidità della Lazio: «La Lazio purtroppo è virtuosa, non ha debiti, non usa mutui, non ha leasing, non ha bond». Sul mercato aggiunse: «Tu applichi una legge che è stata abolita... Mi spacchi il mercato in due tranche».

Sette mesi dopo, però, come riportato da Il Tempo, tra bilancio, semestrale e verifiche federali, quelle dichiarazioni possono essere confrontate con i fatti.

I debiti

Mutui e bond non ci sono, ma il resto racconta un'altra storia. Il bilancio al 30 giugno 2025 registra un patrimonio netto consolidato negativo di 16,83 milioni, debiti per 228,17 milioni e una perdita di 17,1 milioni. La semestrale al 31 dicembre evidenzia un rosso di 20,4 milioni e un indebitamento finanziario netto salito a 111,3 milioni.

Il patrimonio consolidato torna positivo (103,2 milioni) solo grazie alla rivalutazione contabile di terreni e fabbricati per 140,5 milioni, senza nuovi ingressi di cassa.

L'alibi del mercato

Lotito sosteneva che l'indice di liquidità fosse stato «bocciato da un tribunale» e «abolito dal primo luglio». Le date, però, raccontano altro.

La norma che ha portato al blocco del mercato è stata approvata dal Consiglio Federale il 20 dicembre 2023 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2024. La Lazio è risultata non conforme alla verifica del 31 marzo 2025.

Il blocco dei tesseramenti scatta quando non vengono rispettati tutti e tre gli indicatori: liquidità, indebitamento e costo del lavoro. Ne sarebbe bastato uno per evitarlo, ma la Lazio non ne ha rispettato nemmeno uno.

Dal 2026 il parametro è diventato unico per tutti i club. Secondo quanto riportato, la Lazio è rimasta l'unica società fuori dai nuovi requisiti.