La moviola di Lazio-Milan: giusto il gol annullato ai rossoneri

La Lazio davanti ad uno Stadio Olimpico stracolmo si regala una vittoria meravigliosa di grinta, di cuore, ma anche di concentrazione e chiavi tattiche azzeccate da Sarri. Dal punto di vista arbitrale, Guida ha da fare soprattutto nel secondo tempo dove l'episodio principale è un gol annullato dal campo ai rossoneri.

La moviola di Lazio-Milan

Guida inizia con un metodo decisamente all'inglese scatenando le proteste dei laziali presenti all'Olimpico e di Sarri per una serie di falli non sanzionati dal direttore di gara. La prima frazione di gara si conclude con Guida, che restringe un po' il suo metodo fischiando di più, ma non estraendo cartellini.

Il primo giallo della gara arriva ai danni di Estupinan per un fallo su Isaksen, troppo irruento l'esterno rossonero che commette uno step-on-foot sul danese. Al 71' proteste dei giocatori milanisti per un contatto tra Taylor e Nkunku sul tiro dell'attaccante milanista, dopo un breve controllo VAR, Guida fa continuare il gioco. Dopo appena due minuti il direttore di gara dal campo annulla un gol ad Athekame, sugli sviluppi di un corner pennellato di Modric, per via di un doppio colpo di mano nella mischia, che aveva poi portato al gol rossonero: punibile qui l'immediatezza. Al 70' Guida estrae il giallo a Motta per eccessive perdite di tempo. All' 81° ammonito Tavares per un calcio su Saelemaekers, che gli aveva preso il tempo anticipando il portoghese. Al 93' cartellino giallo per Pedro per perdita di tempo e dopo poco sanzione anche per Patric per un fallo ai danni di Ricci. Al 95' espulso Sarri per proteste nei confronti del quarto uomo, decisione forse troppo severa nei confronti del mister biancoceleste.

Il voto all'arbitro

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

Voto: 6

Salvo qualche sbavatura, vede bene in occasione degli episodi principali del match.