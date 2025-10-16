Atalanta, Juric verso la Lazio: i recuperi e i rientri dalle Nazionali

A pochi giorni dalla sfida casalinga al New Balance Arena, dove l’Atalanta ospiterà la Lazio di mister Sarri per la settima giornata di campionato, con calcio d’inizio fissato alle 18:00, arrivano buone notizie per Ivan Jurić. Il tecnico può sorridere sia per i rientri dai rispettivi impegni con le nazionali, sia per i recuperi dagli infortuni, che gli permetteranno di avere più giocatori a disposizione per preparare il match contro i biancocelesti.

Recuperi

Nella giornata di oggi, l’Atalanta ha svolto l’allenamento pomeridiano a Zingonia, durante il quale sono rientrati cinque giocatori: De Roon - reduce dalla squalifica all'ultima giornata - e di Scamacca, Scalvini, Zalewski e De Ketelaere. Alla seduta andata in scena quest'oggi si sono aggiunti anche i calciatori rientrati dalle rispettive selezioni nazionali, tra cui Samardzic e Lookman.

Rientri dalle Nazionali

Nel frattempo, a Bergamo prosegue il lavoro di recupero per i quattro giocatori ancora indisponibili, che restano ai box ma sotto osservazione dello staff medico. Kolašinac ha svolto l'allenamento integrato con la squadra U23, Kossounou e Bellanova lavoro individuale in campo, mentre proseguono le terapie per Bakker.